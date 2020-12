Marxista argentino Quelle parole? Mi sembrano un' idiozia | dal cuore di Forza Italia | un attacco drastico a Papa Francesco

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 8 dicembre 2020) Secondo, "il diritto alla proprietà è un diritto naturale secondario derivato dal diritti di cui tutti sono titolari, scaturito dai beni creati non vi è giustizia sociale in grado di affrontare l'iniquità che presupponga la concentrazione della ricchezza".pronunciate poco tempo fa,alla proprietà privata, a tutto tondo.contro cui si scaglia Antonio Martino, tessera numero 2 died ex ministro nei governi Berlusconi, che intervistato da ilgiornale.it attacca: "Queste? Miun', ma se le dice ilci dev'essere un fondamento perché non si inventerebbe una cosa non vera solo per stupire. Quest'affermazione, però, è veramente ...