Martin Eden, di Pietro Marcello, è uno dei miglior film del 2020 scelti dai critici cinematografici del New York Times Manohla Dargis e A.O. Scott A.O. Scott e Manohla Dargis, i due più importanti critici di cinema del New York Times, hanno scelto, come fanno ogni anno, i migliori film del 2020. Al primo posto della sua classifica, Dargis ha messo Martin Eden di Pietro Marcello. Scott ha scelto, invece, il sequel di Borat come miglior film del 2020, piazzando comunque la pellicola con Luca Marinelli al quarto posto della sua classifica.

raimovie : Luca Marinelli, candidato agli @EuroFilmAwards come Miglior Attore Europeo, parla della sua passione per il persona… - WeCinema : Week end col cinema: Academy Awards ‘in persona’ e dal vivo a Hollywood il 25 aprile. Intanto sul web arrivano gli… - tuttoteKit : Martin Eden: miglior film del 2020 secondo il New York Times #LucaMarinelli #MartinEden #tuttotek - artmyz : Martin Eden (2019) Era da un po' che volevo vederlo e non ha assolutamente deluso le aspettative. Stupendo. Mi è p… - pandators : MARTIN EDEN MONDO DOMINAZIONE ANCHE OGGI -