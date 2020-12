Marittimi bloccati in Cina, il documento congiunto dei sindaci: tra i firmatari de Magistris e Pugliese (Di martedì 8 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMonte di Procida (Na) – Nel pomeriggio di ieri il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha partecipato ad una video conferenza con i sindaci di diversi comuni italiani che annoverano tra i propri concittadini i Marittimi bloccati da più di un anno in Cina, al largo del porto di Huanghua. Hanno preso parte all’incontro il sindaco di Monte di Procida, Giuseppe Pugliese, il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, il vice sindaco di Messina, Carlotta Previti, il vice sindaco di Crotone, Rossella Parise, il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatura, il sindaco di Procida, Dino Ambrosino, l’assessore di Sant’Agnello, Attilio Massa, il consigliere comunale delegato Nicola Balice per il comune di Termoli, ed il sindaco ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 8 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMonte di Procida (Na) – Nel pomeriggio di ieri il sindaco di Napoli Luigi deha partecipato ad una video conferenza con idi diversi comuni italiani che annoverano tra i propri concittadini ida più di un anno in, al largo del porto di Huanghua. Hanno preso parte all’incontro il sindaco di Monte di Procida, Giuseppe, il sindaco di Napoli, Luigi De, il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, il vice sindaco di Messina, Carlotta Previti, il vice sindaco di Crotone, Rossella Parise, il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatura, il sindaco di Procida, Dino Ambrosino, l’assessore di Sant’Agnello, Attilio Massa, il consigliere comunale delegato Nicola Balice per il comune di Termoli, ed il sindaco ...

