Marika Fruscio versione ‘Mamma Natale’ | lo scatto è hot FOTO

(Di martedì 8 dicembre 2020) “Una casa all’insegna del Natale“. Addobbi natalizi, l’alberello decorato e un vestito rosso che a fatica regge le forme del seno.è hot e i fan apprezzano i nuovi scatti della showgirl nonché co-presentatrice di Alta Quota. Lenatalizie con il seno in evidenza hanno fatto impazzire i follower della bellache nel giro di poche ore ha strappato migliaia di like. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@10) SportFace.

Gianluc48586346 : RT @dea_channel: la divina Marika Fruscio versione Babba Natale ????????????????? - fabio95126130 : RT @dea_channel: la divina Marika Fruscio versione Babba Natale ????????????????? - mimmo69067777 : RT @dea_channel: la divina Marika Fruscio versione Babba Natale ????????????????? - dea_channel : la divina Marika Fruscio versione Babba Natale ????????????????? - MassimoColucc13 : RT @marikafruscio10: Dalle 21 30 su web 'NAPOLETIAMO '...sulla mia pagina fb Marika Fruscio Card e sulla pagina FORZA AZZURRI .NET https:… -

