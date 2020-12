Maria De Filippi | ‘impensabile’ retroscena | nessuno l’ha mai vista in un momento del genere

Leggi su altranotizia

(Di martedì 8 dicembre 2020) L’amatissima conduttriceDeracconta uninedito finora taciuto Curiosità suDe(Fonte: Instagram @cepostaperteufficiale)Deè tra le più amate, se non la più amata, conduttrice della televisione italiana. Vantando numerosissime trasmissioni chennoal timone,è attualmente impegnata con ‘Amici20’ ed inattesa della nuova edizione di ‘C’è posta per te’. Noi tutti la conosciamo come donna riservata e che si tiene lontana il più possibile dal gossip e di fatti è tanto amata anche per questo. E’una donna pacata, e come dicono molti suoi colleghi tra cui Arisa, è impossibile non volerle bene. LEGGI ANCHE: Amici, Anna Pettinelli a 18 anni: ...