Marco Melandri: “Non cambierei la mia vita con quella di Valentino Rossi” (Di martedì 8 dicembre 2020) “Mai detto di essere più forte di Valentino Rossi, i numeri parlano da soli. Ma ricordo che quando feci secondo ero il primo dei perdenti, quando lo fece lui vinse il titolo di vicecampione. Non cambierei mai la mia vita con la sua”. Marco Melandri ha risposto così su Instagram ad un fan che provocandolo gli ha chiesto se fosse invidioso di Valentino Rossi. Melandri ha parlato anche di Andrea Iannone dichiarando: “Mai visti quattro anni di squalifica, sono sempre stati due negli altri sport. Sostenere la contaminazione alimentare era l’unica difesa possibile. Ma il regolamento antidoping dice che l’atleta è sempre e comunque responsabile di quello che viene trovato nelle sue analisi e lui era positivo”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 8 dicembre 2020) “Mai detto di essere più forte diRossi, i numeri parlano da soli. Ma ricordo che quando feci secondo ero il primo dei perdenti, quando lo fece lui vinse il titolo di vicecampione. Nonmai la miacon la sua”.ha risposto così su Instagram ad un fan che provocandolo gli ha chiesto se fosse invidioso diRossi.ha parlato anche di Andrea Iannone dichiarando: “Mai visti quattro anni di squalifica, sono sempre stati due negli altri sport. Sostenere la contaminazione alimentare era l’unica difesa possibile. Ma il regolamento antidoping dice che l’atleta è sempre e comunque responsabile di quello che viene trovato nelle sue analisi e lui era positivo”. SportFace.

