Maradona, la ballerina di Ballando con le Stelle non dimentica El Pibe de Oro: le rivelazioni di Angela Panico (Di martedì 8 dicembre 2020) Il mondo omaggia Diego Armando Maradona.Il Diez si è spento lo scorso 25 novembre nella sua casa di Tigre, a Buenos Aires, a causa di un'insufficienza cardiaca acuta provocata da un edema polmonare acuto, con cardiomiopatia dilatativa. Una notizia tanto inaspettata quanto tragica, che ha scosso l'intero mondo del calcio, strettosi dopo la morte del campione argentino.Diversi, infatti, sono stati i messaggi di cordoglio diffusi per celebrare l'ex Napoli. Tra i tanti che ancora stanno piangendo per la morte del Pibe de Oro c’è anche Angela Panico, ballerina napoletana di Ballando con le Stelle che nella seconda edizione ha avuto il privilegio di danzare con Maradona: "Ero stata appena scelta come maestra nel cast del programma quando Milly Carlucci mi ... Leggi su mediagol (Di martedì 8 dicembre 2020) Il mondo omaggia Diego Armando.Il Diez si è spento lo scorso 25 novembre nella sua casa di Tigre, a Buenos Aires, a causa di un'insufficienza cardiaca acuta provocata da un edema polmonare acuto, con cardiomiopatia dilatativa. Una notizia tanto inaspettata quanto tragica, che ha scosso l'intero mondo del calcio, strettosi dopo la morte del campione argentino.Diversi, infatti, sono stati i messaggi di cordoglio diffusi per celebrare l'ex Napoli. Tra i tanti che ancora stanno piangendo per la morte delde Oro c’è anchenapoletana dicon leche nella seconda edizione ha avuto il privilegio di danzare con: "Ero stata appena scelta come maestra nel cast del programma quando Milly Carlucci mi ...

Mediagol : #Maradona, la ballerina di Ballando con le Stelle non dimentica El Pibe de Oro: le rivelazioni di Angela Panico… - sportli26181512 : #Maradona, la ballerina di Ballando con le Stelle non dimentica: i gesti di Diego dietro le quinte: Parla per la pr… - sportli26181512 : La ballerina che danzò con Maradona: 'Diego aveva una grande umanità. E i tifosi del Napoli...': La ballerina che d… - GrifoRampante : Heather Parisi, il presunto flirt con Maradona e l’attacco social al figlio di 10 anni: lo sfogo della ballerina -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona ballerina Insigne, super tatuaggio di Maradona Corriere dello Sport.it Maradona a Ballando con le stelle: le rivelazioni della ballerina Angela

L' ex partner del Pibe de Oro nella trasmissione di Milly Carlucci si è confessata in un'intervista a DiPiù. Ha infatti raccontato alcuni aneddoti sull'esperienza con il Campione e sul loro legame ...

Quando Maradona ha provato a rifare Napoli a Siviglia

Lo strano, ma significativo, ultimo anno di Maradona in Europa. Maradona sbarcò a Siviglia in concomitanza dell’anniversario della scoperta delle Americhe, erano 500 anni dall’impresa di Cristoforo Co ...

L' ex partner del Pibe de Oro nella trasmissione di Milly Carlucci si è confessata in un'intervista a DiPiù. Ha infatti raccontato alcuni aneddoti sull'esperienza con il Campione e sul loro legame ...Lo strano, ma significativo, ultimo anno di Maradona in Europa. Maradona sbarcò a Siviglia in concomitanza dell’anniversario della scoperta delle Americhe, erano 500 anni dall’impresa di Cristoforo Co ...