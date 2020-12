Maradona, Insigne si tatua sulla gamba il volto del Pibe de Oro esultante. E lo stadio… (Di martedì 8 dicembre 2020) Un primo piano di Maradona che esulta con rabbia, con lo scudetto sul petto. E' questo il tatuaggio che Lorenzo Insigne si è fatto sulla gamba destra, per portare sempre con sé il ricordo del Pibe de Oro. Il capitano del Napoli ha deciso così di celebrare i giorni del lungo addio di Napoli al suo asso argentino. caption id="attachment 106057" align="aligncenter" width="1024" Getty Images/captionI giorni dell'addio che per il Napoli sono ora dell'avvicinamento alla sfida contro la Real Sociedad di giovedì che deciderà la qualificazione ai sedicesimi. La partita si giocherà nello stadio ufficialmente dedicato a Diego Armando Maradona e anche l'Uefa si è subito adeguata: se si clicca su Napoli-Real Sociedad nel sito ufficiale dell'Uefa la schermata con la presentazione ... Leggi su golssip (Di martedì 8 dicembre 2020) Un primo piano diche esulta con rabbia, con lo scudetto sul petto. E' questo ilggio che Lorenzosi è fattodestra, per portare sempre con sé il ricordo delde Oro. Il capitano del Napoli ha deciso così di celebrare i giorni del lungo addio di Napoli al suo asso argentino. caption id="attachment 106057" align="aligncenter" width="1024" Getty Images/captionI giorni dell'addio che per il Napoli sono ora dell'avvicinamento alla sfida contro la Real Sociedad di giovedì che deciderà la qualificazione ai sedicesimi. La partita si giocherà nello stadio ufficialmente dedicato a Diego Armandoe anche l'Uefa si è subito adeguata: se si clicca su Napoli-Real Sociedad nel sito ufficiale dell'Uefa la schermata con la presentazione ...

