Maradona e la cantina segreta dove nascondeva tesori milionari (Di martedì 8 dicembre 2020) Si sono dette molte cose su Diego Armando Maradona durante la sua vita, anche dopo la morte. Il 10 si rese famoso in tutto il mondo dopo aver fatto un gol con la mano che è noto come «La mano de Dios», poi la sua carriera è stata offuscata per i suoi problemi con droghe e alcol, controversie e problemi personali. Tuttavia, rimane una delle figure più grandi del calcio e i suoi fan sono sempre disposti ad ascoltare e conoscere nuove storie sulla sua vita. Maradona è morto il 25 novembre del 2020 e da allora si è detto di tutto sul suo conto. Molte cose non si conoscevano, alcune buone, altre cattive e altre ancora interessanti; si è parlato del suo incontro con Freddie Mercury, della collezione di auto di lusso, e anche del tesoro di valore inestimabile che mantenne nascosto in una cantina per decenni. Le collezioni segrete di ... Leggi su gqitalia (Di martedì 8 dicembre 2020) Si sono dette molte cose su Diego Armandodurante la sua vita, anche dopo la morte. Il 10 si rese famoso in tutto il mondo dopo aver fatto un gol con la mano che è noto come «La mano de Dios», poi la sua carriera è stata offuscata per i suoi problemi con droghe e alcol, controversie e problemi personali. Tuttavia, rimane una delle figure più grandi del calcio e i suoi fan sono sempre disposti ad ascoltare e conoscere nuove storie sulla sua vita.è morto il 25 novembre del 2020 e da allora si è detto di tutto sul suo conto. Molte cose non si conoscevano, alcune buone, altre cattive e altre ancora interessanti; si è parlato del suo incontro con Freddie Mercury, della collezione di auto di lusso, e anche del tesoro di valore inestimabile che mantenne nascosto in unaper decenni. Le collezioni segrete di ...

fool_for_harold : Mia mamma alle superiori andava in classe con la sorella del secondo portiere del Napoli quando c'era Maradona, que… - SardegnaG : RT @TSankara8: @SardegnaG Se Maradona fosse andato a trovare Zola ad Oliena avrebbe conosciuto l'unicità della cantina sarda... - TSankara8 : @SardegnaG Se Maradona fosse andato a trovare Zola ad Oliena avrebbe conosciuto l'unicità della cantina sarda... - LuisaMariaOrsi : Mio figlio, per farmi incazzare, si è giocato Maradona al Fantamorto. Adesso sono 4 giorni che non mangia e vive in cantina -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona cantina Maradona e la cantina segreta dove nascondeva tesori milionari GQ Italia Maradona e la cantina segreta dove nascondeva tesori milionari

Si dice che Maradona abbia accumulato diversi tesori inestimabili nell'arco della sua vita e che li nascose tutti in un luogo sotterraneo ...

Quotazioni alle stelle per l'Aglianico irpino firmato da Maradona

Quintodecimo era uno dei vini preferiti da Maradona, nel gennaio 2017 il professore Moio si fece autografare una bottiglia del suo Terre D'eclano ...

Si dice che Maradona abbia accumulato diversi tesori inestimabili nell'arco della sua vita e che li nascose tutti in un luogo sotterraneo ...Quintodecimo era uno dei vini preferiti da Maradona, nel gennaio 2017 il professore Moio si fece autografare una bottiglia del suo Terre D'eclano ...