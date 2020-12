Mara Venier relax con Nicola: ecco come trascorrono il giorno di festa (Di martedì 8 dicembre 2020) Mara Venier relax con Nicola, la conduttrice sta trascorrendo con il marito un giorno di completo riposo e sui social mostra anche come. FOTO FACEBOOKSi gode il giorno di festa anche la conduttrice che questo fine settimana torna con una nuova puntata di Domenica In che per la nuova stagione si sta rivelando un grande successo come sempre anche a livello di ascolti, battendo la concorrenza ogni settimana. Il suo relax è fatto di casa e famiglia, infatti con un video pubblicato sulle storie di Instagram, la bionda mostra quello che sta facendo proprio in queste ore in compagnia del marito Nicola. E’ stata protagonista anche di un siparietto la scorsa settimana, quando ha rimproverato ... Leggi su chenews (Di martedì 8 dicembre 2020)con, la conduttrice sta trascorrendo con il marito undi completo riposo e sui social mostra anche. FOTO FACEBOOKSi gode ildianche la conduttrice che questo fine settimana torna con una nuova puntata di Domenica In che per la nuova stagione si sta rivelando un grande successosempre anche a livello di ascolti, battendo la concorrenza ogni settimana. Il suoè fatto di casa e famiglia, infatti con un video pubblicato sulle storie di Instagram, la bionda mostra quello che sta facendo proprio in queste ore in compagnia del marito. E’ stata protagonista anche di un siparietto la scorsa settimana, quando ha rimproverato ...

zazoomblog : Mara Venier relax con Nicola: ecco come trascorrono il giorno di festa - #Venier #relax #Nicola: #trascorrono - tempoweb : Così #MaraVenier amoreggia col famoso regista. Davanti al marito... VIDEO #DomenicaIn #8dicembre… - florcastic : RT @dimaio_laltro: Sognando una campagna per il vaccino con le seguenti testimonial: Mara Venier, Daria Bignardi, Benedetta Parodi, Lilli… - dimaio_laltro : Sognando una campagna per il vaccino con le seguenti testimonial: Mara Venier, Daria Bignardi, Benedetta Parodi,… - cottytorino : Esattamente un anno fa ero da Zia Mara ?????????? #domenicain ... quante emozioni ?????? @mara_venier -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier Così Mara Venier amoreggia col famoso regista. Davanti al marito... Il Tempo Mara Venier relax con Nicola: ecco come trascorrono il giorno di festa

Mara Venier relax con Nicola, la conduttrice si gode il meritato riposo insieme al marito in questo giorno di festa per tutti.

Domenica In: Mara Venier riprende il suo staff in diretta

Durante l’ultima puntata di Domenica In, la padrona di casa Mara Venier ha interrotto bruscamente l’intervista alla cantante e amica Patty ...

Mara Venier relax con Nicola, la conduttrice si gode il meritato riposo insieme al marito in questo giorno di festa per tutti.Durante l’ultima puntata di Domenica In, la padrona di casa Mara Venier ha interrotto bruscamente l’intervista alla cantante e amica Patty ...