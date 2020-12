Maltempo, Venezia senza Mose finisce sott’acqua (Di martedì 8 dicembre 2020) Due metri di neve a Foppolo (Bergamo), paese isolato. Allerta rossa in Campania . Giovedì ancora precipitazioni specialmente nelle regioni Nord Occidentali Leggi su corriere (Di martedì 8 dicembre 2020) Due metri di neve a Foppolo (Bergamo), paese isolato. Allerta rossa in Campania . Giovedì ancora precipitazioni specialmente nelle regioni Nord Occidentali

emergenzavvf : #Maltempo, 2500 interventi dei #vigilidelfuoco, oltre 1000 solo in Veneto, 300 in Emilia Romagna, 150 in Friuli Ven… - Corriere : Il Mose non parte: a Venezia acqua alta di 122 centimetri - matteosalvinimi : Vicinanza alle famiglie evacuate nel Modenese per l'esondazione del fiume #Panaro e a tutti i nostri connazionali,… - SalPerfetto : RT @Corriere: Il Mose non parte: a Venezia acqua alta di 122 centimetri - Anubi_Inpw : RT @repubblica: Maltempo, Venezia sott'acqua: polemiche sul Mose. Il procuratore di San Marco: 'Situazione drammatica' -