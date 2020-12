Maltempo, la Protezione civile della Campania: Allerta rossa nel Salernitano, dall’Alto Sele al Cilento (Di martedì 8 dicembre 2020) La Protezione civile della Regione, considerato il peggioramento delle condizioni meteorologiche in atto, ha prorogato di ulteriori 24 ore l’Allerta arancione già in essere, innalzando l’Allerta al massimo livello, il rosso appunto, sulle zone 5,6,8 (Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento), che saranno interessate da intense e diffuse precipitazioni. L’annuncio in una nota. Su tutte le altre zone vige l’Allerta Arancione fino alle 23.59 di domani, ad eccezione della 2 e della 4 (Alto Volturno e Matese, Alta Irpinia e Sannio) dove l’Allerta è di colore Giallo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 8 dicembre 2020) LaRegione, considerato il peggioramento delle condizioni meteorologiche in atto, ha prorogato di ulteriori 24 ore l’arancione già in essere, innalzando l’al massimo livello, il rosso appunto, sulle zone 5,6,8 (Tusciano e Alto, Pianae Alto, Basso), che saranno interessate da intense e diffuse precipitazioni. L’annuncio in una nota. Su tutte le altre zone vige l’Arancione fino alle 23.59 di domani, ad eccezione2 e4 (Alto Volturno e Matese, Alta Irpinia e Sannio) dove l’è di colore Giallo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Maltempo: Foppolo isolato, 180 abitanti costretti in casa

Il maltempo, però, ha colpito tutto il Paese, A Sondrio, una frana ha costretto (per precauzione) a evacuare 27 persone già di prima mattina: sette sono ancora sistemate in albergo, le altre sono rien ...

