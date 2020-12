Maltempo in Italia, si contano i danni. Zaia: “Ho già dichiarato lo stato di crisi” (Di martedì 8 dicembre 2020) Il Maltempo negli ultimi giorni sta creando disagi in gran parte della penisola. E non è ancora finita. I danni maggiori in Veneto. Zaia: “Il turismo del macabro non ci serve”. Il Maltempo si sta abbattendo con forza in Italia negli ultimi giorni. i danni maggiori si stanno registrano in Veneto e in Emilia Romagna. L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 8 dicembre 2020) Ilnegli ultimi giorni sta creando disagi in gran parte della penisola. E non è ancora finita. Imaggiori in Veneto.: “Il turismo del macabro non ci serve”. Ilsi sta abbattendo con forza innegli ultimi giorni. imaggiori si stanno registrano in Veneto e in Emilia Romagna. L'articolo NewNotizie.it.

DPCgov : ????? Piogge, venti di burrasca e neve su gran parte dell’Italia ????#allertaROSSA meteo-idro, martedì #8dicembre, in V… - DPCgov : #6dicembre?? #Maltempo in Italia: azioni imprudenti possono mettere in pericolo te stesso e i soccorritori?? ??? Evita… - DPCgov : #4dicembre Piogge intense, venti forti, neve e rischio valanghe: nelle prossime ore e domani, #5dicembre, l’Italia… - DanieleDann1 : Con il #maltempo, in molti stanno sperimentando problemi a intermittenza con le linee di telefonia mobile in tutta… - Emergenza24 : RT @DanieleDann1: ?? #Maltempo: Italia sott'acqua: allerta rossa fino a domenica. 3mila gli interventi effettuati , tra le regioni più colpi… -