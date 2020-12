Maltempo in Alto Adige Senza corrente 3 200 famiglie | interrotti i principali collegamenti ferroviari

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 8 dicembre 2020) “La situazione resta abbastanza stabile”. Questo il commento del comandante dei vigili del fuoco Florian Alber, al termine dell’incontro di oggi pomeriggio (8 dicembre) presso il Centro controllo situazioni per fare il punto sull’emergenza meteo. In mattinata sono state registrate alcune valanghe al Brennero, in Val di Fleres, in Val Senales, in Val Pusteria. A causa delle lezioni in alcune scuole della provincia vengono sospese per qualche giorno. A San Pancrazio e Ultimo e nella parte alta della Val Passiria, gli asili e le scuole saranno chiusi mercoledì (9 dicembre) e giovedì (10 dicembre) per motivi di sicurezza. “La commissione di valutazione ha confermato lo stato di protezione civile di preallarme Bravo, spiega il direttore della commissione Willigis Gallmetzer. Insono previsti ulteriori 20 ...