Maltempo, allerta arancione a Napoli e de Magistris chiude le scuole (Di mercoledì 9 dicembre 2020) scuole chiuse domani a Napoli. La decisione è stata presa a seguito dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile regionale e valida per la giornata di domani, mercoledì 9 dicembre. L’ordinanza firmata dal sindaco di Napoli Luigi de Magistris dispone la chiusura degli edifici ad uso scolastico pubblici e privati, di ogni ordine e grado compresi gli asili nidi, con la possibilità di consentire l’accesso ai dirigenti scolastici e al personale dagli stessi individuato nonché ai tecnici per assicurare le verifiche dei locali e anche degli eventuali danni alle alberature nelle aree pertinenziali ai plessi. Inoltre è stata disposta dai competenti uffici la chiusura dei parchi cittadini, mentre i cimiteri resteranno aperti. E’ prevista poi la chiusura solo degli impianti ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 9 dicembre 2020)chiuse domani a. La decisione è stata presa a seguito dell’meteodiramata dalla Protezione civile regionale e valida per la giornata di domani, mercoledì 9 dicembre. L’ordinanza firmata dal sindaco diLuigi dedispone la chiusura degli edifici ad uso scolastico pubblici e privati, di ogni ordine e grado compresi gli asili nidi, con la possibilità di consentire l’accesso ai dirigenti scolastici e al personale dagli stessi individuato nonché ai tecnici per assicurare le verifiche dei locali e anche degli eventuali danni alle alberature nelle aree pertinenziali ai plessi. Inoltre è stata disposta dai competenti uffici la chiusura dei parchi cittadini, mentre i cimiteri resteranno aperti. E’ prevista poi la chiusura solo degli impianti ...

DPCgov : ???Ancora piogge e venti fino a burrasca al Centro-Sud ????#allertaROSSA meteo-idro, mercoledì #9dicembre, in Campania… - DPCgov : ????? Piogge, venti di burrasca e neve su gran parte dell’Italia ????#allertaROSSA meteo-idro, martedì #8dicembre, in V… - sbonaccini : ??#MALTEMPO, sigillata falla del PANARO (Mo). Oltre 350 volontari già al lavoro per pulizia e ripristino case e stra… - sardanews : Maltempo: Friuli,allerta arancio, scuole chiuse in 57 comuni - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Friuli V.G., allerta arancio per maltempo: scuole chiuse in 57 comuni #maltempo -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo allerta Maltempo, allerta per pioggia, vento e neve martedì 8 dicembre: l’elenco delle regioni colpite Fanpage.it Sindacati contro i presidi: «Scuola, no alla Dad se c’è allerta maltempo»

«Se la scuola è chiusa per allerta meteo allora gli insegnanti non sono tenuti neppure a fare lezione da casa ai propri alunni attraverso la didattica a distanza». È ...

Maltempo, diretta. A Napoli, temporali e vento forte, famiglie isolate. Veneto, chiusa per neve la statale Alemagna

Maltempo, il Nord ancora flagellato: in Veneto è stata chiusa per neve la statale Alemagna. E sono oltre 3.000 gli interventi dei vigili del fuoco, 1.400 soltanto in Veneto.

«Se la scuola è chiusa per allerta meteo allora gli insegnanti non sono tenuti neppure a fare lezione da casa ai propri alunni attraverso la didattica a distanza». È ...Maltempo, il Nord ancora flagellato: in Veneto è stata chiusa per neve la statale Alemagna. E sono oltre 3.000 gli interventi dei vigili del fuoco, 1.400 soltanto in Veneto.