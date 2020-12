Maltempo a Roma | preoccupa il livello del Tevere

Leggi su agi

(Di martedì 8 dicembre 2020) AGI - Allerta rossa oggi nel Lazio. Il bollettino della Protezione Civile segnale elevata criticità per rischio idraulico sui bacini costieri del Sud e bacino del Liri. Critica la situazione a, dove piove oramai da quattro giorni e le previsioni indicano che ilproseguirà. Nella capitale è stato convocato il Coc, il Centro operativo comunale, per monitorare la situazione.ildel: ieri la Protezione Civile ha disposto la chiusura delle banchine per l'innalzamento del fiume. Oggi la sala operativa conferma che "la situazione in miglioramento", ma continua a tenere sotto osservazione il fiume. La pioggia sta provocando disagi anche per la circolazione, con numerose strade chiuse causa caduta alberi sulla carreggiata.