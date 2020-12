Maltempo a Roma e sul litorale | a Ostia stabilimento distrutto dal forte vento FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 8 dicembre 2020) Pioggia abbondante, veri e propri temporali, forti raffiche die mareggiate lungo le coste esposte. Era questo quello che il bollettino meteo nel Lazio, con un’allerta rossa, aveva previsto dalla tarda serata di ieri e per le successive 24-36 ore. E questa mattina si iniziano a contare i danni della violenta ondata diche sta continuando ad abbattersi sue su tutto il Lazio. Aunamareggiata hanella notte loVecchia Pineta sul Lungomare Lutazio Catulo. Le cabine del lido sono state spazzate via dale sono finite in strada, che è stata chiusa al traffico. Immagini desolanti e danni sicuramente ingenti. ...