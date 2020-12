Maldini: “Nessun obiettivo prestabilito, ma questo Milan non vuole smettere di sognare” (Di martedì 8 dicembre 2020) Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport e ha parlato del momento speciale che sta vivendo il club rossonero. Questi alcuni dei passaggi salienti: “Non mi aspettavo una striscia di imbattibilità tanto lunga in campionato, ma avevo già visto i segnali in gennaio, prima che il mondo si fermasse. 2020 anno d’oro? Lo dicono i risultati, che sono oggettivi, ma la nostra stagione adesso si snoda nell’arco di due anni. Non abbiamo un obiettivo prestabilito, il minimo è fare meglio dell’ultima volta. Ci siamo qualificati in Europa League, quindi l’idea è fare di più. Sarebbe assurdo non cercare di andare in Champions League. Il Milan sta sognando e non vuole smettere di farlo. Soprattutto, non mollerà. Ai calciatori ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 8 dicembre 2020) Paolo, direttore tecnico del, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport e ha parlato del momento speciale che sta vivendo il club rossonero. Questi alcuni dei passaggi salienti: “Non mi aspettavo una striscia di imbattibilità tanto lunga in campionato, ma avevo già visto i segnali in gennaio, prima che il mondo si fermasse. 2020 anno d’oro? Lo dicono i risultati, che sono oggettivi, ma la nostra stagione adesso si snoda nell’arco di due anni. Non abbiamo un, il minimo è fare meglio dell’ultima volta. Ci siamo qualificati in Europa League, quindi l’idea è fare di più. Sarebbe assurdo non cercare di andare in Champions League. Ilsta sognando e nondi farlo. Soprattutto, non mollerà. Ai calciatori ...

