“Ma che gridi?!”. Nervi tesissimi nella Casa. E scatta la ‘sbroccata’ agli autori del GF Vip (Di martedì 8 dicembre 2020) Puntata piena di sorprese la 24esima del GF Vip. In breve, Francesco Oppini ha chiarito con Tommaso Zorzi, che era preoccupatissimo per la confessione fatta a Cristiano Malgioglio. L’influencer è innamorato del figlio di Alba Parietti e questi, in diretta, lo ha rassicurato sulla loro amicizia. Un momento molto bello questo dell’incontro tra Tommaso e Francesco. Poi l’uscita di scena di Elisabetta Gregoraci, lo scontro con Antonella Elia e un primo assaggio sui gossip esplosi durante la sua permanenza nella Casa. Ancora: l’annuncio ufficiale di Alfonso Signorini sui prossimi ingressi. Venerdì prossimo entreranno in gioco Samantha De Grenet, Filippo Nardi e Sonia Lorenzini. Tutti collegati dall’hotel, i tre nuovi vipponi hanno salutato il pubblico e lo studio. Spazio anche a Selvaggia Roma e alle discussioni tra Rosalinda Cannavò e ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 8 dicembre 2020) Puntata piena di sorprese la 24esima del GF Vip. In breve, Francesco Oppini ha chiarito con Tommaso Zorzi, che era preoccupatissimo per la confessione fatta a Cristiano Malgioglio. L’influencer è innamorato del figlio di Alba Parietti e questi, in diretta, lo ha rassicurato sulla loro amicizia. Un momento molto bello questo dell’incontro tra Tommaso e Francesco. Poi l’uscita di scena di Elisabetta Gregoraci, lo scontro con AntoElia e un primo assaggio sui gossip esplosi durante la sua permanenza. Ancora: l’annuncio ufficiale di Alfonso Signorini sui prossimi ingressi. Venerdì prossimo entreranno in gioco Samantha De Grenet, Filippo Nardi e Sonia Lorenzini. Tutti collegati dall’hotel, i tre nuovi vipponi hanno salutato il pubblico e lo studio. Spazio anche a Selvaggia Roma e alle discussioni tra Rosalinda Cannavò e ...

