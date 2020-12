L’utente consiglia all’app IO di rivolgersi a Pornhub | la risposta | «Ci aiuterà a rilassarci»

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 8 dicembre 2020) In queste ultime ore, mentre l’app IO della pubblica amministrazione continua a non funzionare, nonostante dalla mezzanotte dell’8 dicembre sia partito il programma del cashback di Natale (che permetterà ai cittadini italiani di ottenere un rimborso massimo di 150 euro per le spese in moneta elettronica realizzate fino al 31 dicembre), il profilo Twitter collegato al servizio specifico è attivissimo. LEGGI ANCHE > Ma davvero IO App ha problemi a gestire 6mila contemporaneità? App IOsuIn generale, il servizio fornito dal team social di app IO è stato molto apprezzato, sia per la prontezza nelle risposte ai dubbi degli utenti, sia per la completezza dellastessa. Il team di app IO, per tutta la giornata di ieri, è stato sollecitato in merito alla mancata possibilità di caricare l’IBAN e al mancato ...