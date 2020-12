Lucia Gravante, la Governante è irriconoscibile: capelli sciolti e sorriso ammaliante (Di martedì 8 dicembre 2020) Lucia Gravante è la Governante de Il Collegio, ma l’avete mai vista nella vita reale? Il suo aspetto è una vera sorpresa, così nessuno l’ha mai immaginata. In molti si domandano chi sia la severa Lucia Gravante, la Governante de Il Collegio, il programma in onda su Rai 2. Tuttavia la carriera di attrice della Gravante inizia molto prima rispetto al programma e può vantare un curriculum di tutto rispetto. Classe 1967, Lucia è nata il 16 maggio a Ivrea e fin da giovanissima ha mostrato una grande propensione al mondo della didattica, già da giovanissima sognava infatti di diventare insegnante di educazione iscritta. Dopo la laurea ha conseguito il titolo di istruttrice federale di atletica leggera e ha iniziato ad insegnare alle ... Leggi su chenews (Di martedì 8 dicembre 2020)è lade Il Collegio, ma l’avete mai vista nella vita reale? Il suo aspetto è una vera sorpresa, così nessuno l’ha mai immaginata. In molti si domandano chi sia la severa, lade Il Collegio, il programma in onda su Rai 2. Tuttavia la carriera di attrice dellainizia molto prima rispetto al programma e può vantare un curriculum di tutto rispetto. Classe 1967,è nata il 16 maggio a Ivrea e fin da giovanissima ha mostrato una grande propensione al mondo della didattica, già da giovanissima sognava infatti di diventare insegnante di educazione iscritta. Dopo la laurea ha conseguito il titolo di istruttrice federale di atletica leggera e ha iniziato ad insegnare alle ...

infoitcultura : Il Collegio, la sorvegliante Lucia Gravante: “Affianco i ragazzi, i protagonisti sono loro” - AndreaParre87 : Il maglioncino viola in risposta alla capa blu di Zeina. Ci vediamo verso le 3 e mezza in diretta su Youtube per pa… - stefanodonno75 : Percorsi di Donna - Il blog di Paola Scialpi: Lucia Gravante: 'Al Collegio sono sorvegliante per 16 ore al giorno,… - AndreaParre87 : #ilcollegio5, parola alla sorvegliante Lucia Gravante: 'Lì impegnata 16 ore al giorno, recito ma non fingo'… - fanpage : #ilcollegio Lucia Gravante racconta a -