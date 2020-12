Londra: partita la vaccinazione, mentre in Italia si chiacchiera e si litiga (Di martedì 8 dicembre 2020) La prima dose è stata somministrata ad una signora novantenne: secondo quanto riporta la Bbc, la donna - Margaret Keenan, che compirà 91 anni la settimana prossima Leggi su firenzepost (Di martedì 8 dicembre 2020) La prima dose è stata somministrata ad una signora novantenne: secondo quanto riporta la Bbc, la donna - Margaret Keenan, che compirà 91 anni la settimana prossima

FirenzePost : Londra: partita la vaccinazione, mentre in Italia si chiacchiera e si litiga - riddick1979 : @Notcholino Veramente lì per li ho anche pensato Josè fosse impazzito: 4231 a Londra, in una partita fondamentale..… - Notcholino : @riddick1979 Bravo. Per entrambe le cose. Senza il miracolo di Wes eravamo a casa. E stessa identica impressione: l… - leonida43725055 : ?????? i 400 milioni di mr leee o come cazzo si chiama nessuno sa più neniete. I vostri veri proprietari 2 napoletani… - kyoongtvbe : mia madre mi ha chiesto di Londra così a caso e io sono partita a raccontarle le diecimila avventure che avevo viss… -

Ultime Notizie dalla rete : Londra partita Londra: partita la vaccinazione, mentre in Italia si chiacchiera e si litiga Firenze Post Vaccino anti covid, la Gran Bretagna inizia le somministrazioni: Margaret, 90 anni, è la prima paziente

Il Regno Unito è il primo Paese occidentale a partire con la somministrazione: la dose numero uno va a Margaret Keenan, 90 anni, che abita in una casa ...

Millwall, pochi ma 'cattivi'. Ululati dei tifosi contro Black Lives Matter

Nella giornata in cui 2mila tifosi era stati riammessi allo stadio, alcuni di questi hanno contestato il gesto di inginocchiarsi dei giocatori. E' ...

Il Regno Unito è il primo Paese occidentale a partire con la somministrazione: la dose numero uno va a Margaret Keenan, 90 anni, che abita in una casa ...Nella giornata in cui 2mila tifosi era stati riammessi allo stadio, alcuni di questi hanno contestato il gesto di inginocchiarsi dei giocatori. E' ...