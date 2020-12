Lombardia zona arancione | Gallera fa jogging e sconfina Regole anti Covid violate

carlaruocco1 : La #Lombardia ha il triste primato dei 23.000 morti di #COVID19 e mancano vaccini antinfluenzali, ma l'assessore al… - franco_dimuro : RT @GarauSilvana: Cosi' #Fontana ?? 'Sono d'accordo con chi violerà i decreti previsti dal governo per Natale'#Gallera oggi ha fatto vedere… - toraldina : RT @FabriFasanella: Con un solo post, l'Assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, ha violato due norme del Dpcm: divieto d… - matteoc1951 : RT @FabriFasanella: Con un solo post, l'Assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, ha violato due norme del Dpcm: divieto d… - PetrazzuoloF : RT @AntonioAmmendo4: #Gallera viola le regole della zona arancione, #Fontana esprime comprensione per chi violerà le restrizioni anticontag… -

Maltempo, il Nord ancora flagellato: in Veneto è stata chiusa per neve la statale Alemagna. E sono oltre 3.000 gli interventi dei vigili del fuoco, 1.400 soltanto in Veneto.A Nembro quest’anno non potranno svolgersi né il tradizionale corteo dei bimbi né il concerto, ma non mancheranno i regali ...