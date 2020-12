Livorno | brutto quarto d’oro per gli amaranto | “Niente pranzo | la società non paga” | squadra costretta a tornare a casa

Leggi su mediagol

(Di martedì 8 dicembre 2020) "Scusate, nienteperché la vostranon paga".Sarebbe stata questa - secondo quanto riportato dal Corriere.it -, la risposta data dal proprietario del ristorante della struttura sportiva di Tirrenia alladel, recatasi lì per pranzare prima della trasferta di Vercelli. Il club toscano, sta vivendo un periodo molto delicato, con un caos societario figlio di un continuo rimpallo tra soci per pagamenti e scadenze. È in arrivo, infatti, una penalizzazione che andrà a incidere anche sulla stagione già di per sé complicata per la formazione allenata da Alessandro Dal Canto, attualmente al 14° posto della classifica del campionato di Serie C-Girone A con 14 punti dopo 13 partite, a -2 dalla zona playout.