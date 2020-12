LIVE – Venezia-Badalona, Eurocup 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di martedì 8 dicembre 2020) Umana Reyer Venezia e Joventut Badalona si sfidano nella nona giornata del gruppo A di Eurocup 2020/2021. La squadra di De Raffaele al Taliercio prova a giocarsi una delle ultime chance per stare attaccata ai posti che danno la qualificazione alla top-16. Non sarà facile riuscirci dato che gli spagnoli guidano il girone con cinque vittorie a fronte di due sole sconfitte. Martedì 8 dicembre la contesa inizierà alle ore 20.30 e potrete seguirla in tempo reale su Sportface. AGGIORNA LA DIRETTA REYER Venezia-JOVENTUT Badalona SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 8 dicembre 2020) Umana Reyere Joventutsi sfidano nella nona giornata del gruppo A di. La squadra di De Raffaele al Taliercio prova a giocarsi una delle ultime chance per stare attaccata ai posti che danno la qualificazione alla top-16. Non sarà facile riuscirci dato che gli spagnoli guidano il girone con cinque vittorie a fronte di due sole sconfitte. Martedì 8 dicembre la contesa inizierà alle ore 20.30 e potrete seguirla in tempo reale su Sportface. AGGIORNA LAREYER-JOVENTUTSportFace.

comunevenezia : Inaugurata questa sera “Natale di Luce 2020”, l’installazione sul ponte di #Rialto che racconta i 1600 anni della c… - veneziaunica : #NatalediLuce #Venezia Live da Piazzetta San Marco, il #workinprogress del Natale Digitale di Fabrizio Plessi ?… - Christunquote : Live View of Ponte delle Guglie Venice - View from Hotel Filù Venezia - NicolaPicco : RT @comunevenezia: #Bandi #PoliticheAbitative Bando per la locazione 'Social housing' di 16 alloggi nell'isola di #Murano - Area 'Ex Conte… - comunevenezia : #Bandi #PoliticheAbitative Bando per la locazione 'Social housing' di 16 alloggi nell'isola di #Murano - Area 'Ex… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Venezia LIVE – Venezia-Badalona, Eurocup 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA Sportface.it LIVE – Fortitudo Bologna-Bilbao, basket Champions League 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA

LIVE – Fortitudo Bologna-Bilbao, basket Champions League 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA. Segui il match dalle ore 20.30 di martedì 8 dicembre ...

LIVE – Venezia-Badalona, Eurocup 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA

LIVE – Venezia-Badalona, Eurocup 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA. Segui il match dalle ore 20.30 di martedì 8 dicembre ...

LIVE – Fortitudo Bologna-Bilbao, basket Champions League 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA. Segui il match dalle ore 20.30 di martedì 8 dicembre ...LIVE – Venezia-Badalona, Eurocup 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA. Segui il match dalle ore 20.30 di martedì 8 dicembre ...