Live Lazio-Bruges 2-2 diretta | pareggio di Vanaken

(Di martedì 8 dicembre 2020) 28'st Occasione per la. Che capita sui piedi di Immobile: ripartenza veloce e in superiortà numerica e palla che arriva all'attaccante che da ottima posizione cerca il colpo sul secondo palo. ...

Neriman1903BJ : RT @calciomercatoit: FINITA! La Lazio conserva il pari e accede agli ottavi di Champions League! #LazioBruges 2-2 LIVE - cmdotcom : Tanta paura nel finale, ma la #Lazio centra l'obiettivo: 2-2 col Bruges, Inzaghi agli ottavi di #Champions?… - infoitsport : Champions oggi, Juve a Barcellona alle 21. Lazio-Bruges live - titty_napoli : RT @calciomercatoit: FINITA! La Lazio conserva il pari e accede agli ottavi di Champions League! #LazioBruges 2-2 LIVE -

Ultime Notizie dalla rete : Live Lazio

Biancocelesti in vantaggio per due reti a uno alla fine della prima frazione di gioco, con gli ospiti che si rendono più volte pericolosi ma devono fare i conti con un espulsione sul finale di tempo ...35'st Nessuno segue l'azione di Caicedo, che se va sulla destra e mette all'indietro non trovando però un compagno pronto a spingere dentro il pallone. 31'st ...