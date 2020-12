LIVE Khimki Mosca-Olimpia Milano, Eurolega basket in DIRETTA: assenti Sergio Rodriguez e Jeff Brooks, tra poco il via (Di martedì 8 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:23 Si procede alla presentazione delle due squadre. 16:20 Dieci minuti all’inizio del match. 16:15 Questo il roster milanese per oggi. Roster Olimpia vs Khimki: 0 Punter 2 LeDay 5 Micov 9 Moraschini 10 Roll 15 Tarczewski 19 Biligha 20 Cinciarini 23 Delaney 31 Shields 42 Hines 70 Datome #insieme — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) December 8, 2020 16:10 Il riscaldamento dei giocatori di Milano WarmUp Alle 16.30 recupero del Round 8 di @EuroLeague contro il @Khimkibasket DIRETTA @Eurosport IT Player#insieme #EuroLeague #KHIAXM #ForzaOlimpia pic.twitter.com/VMdv6K3eNL — Olimpia Milano ... Leggi su oasport (Di martedì 8 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:23 Si procede alla presentazione delle due squadre. 16:20 Dieci minuti all’inizio del match. 16:15 Questo il roster milanese per oggi. Rostervs: 0 Punter 2 LeDay 5 Micov 9 Moraschini 10 Roll 15 Tarczewski 19 Biligha 20 Cinciarini 23 Delaney 31 Shields 42 Hines 70 Datome #insieme —(@MI1936) December 8, 2020 16:10 Il riscaldamento dei giocatori diWarmUp Alle 16.30 recupero del Round 8 di @EuroLeague contro il @@Eurosport IT Player#insieme #EuroLeague #KHIAXM #Forzapic.twitter.com/VMdv6K3eNL —...

zazoomblog : LIVE Khimki Mosca-Olimpia Milano Eurolega basket in DIRETTA: Messina in Russia a caccia di un successo importante -… - OA_Sport : LIVE Khimki Mosca-Olimpia Milano, Eurolega basket in DIRETTA: Messina in Russia a caccia di un successo importante - fabiocavagnera : Mentre Bologna è travolta dal caos, quel che conta è l’EuroLeague. Khimki vs Olimpia Milano con palla a due alle, i… - OlimpiaMiNews : Mentre Bologna è travolta dal caos, quel che conta è l’EuroLeague. Khimki vs Olimpia Milano con palla a due alle, i… - AlessandroMagg4 : Mentre Bologna è travolta dal caos, quel che conta è l’EuroLeague. Khimki vs Olimpia Milano con palla a due alle, i… -