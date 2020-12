LIVE Khimki Mosca-Olimpia Milano 93-102, Eurolega basket in DIRETTA: Shields spaziale, Punter decisivo, il ritorno dalla Russia è col sorriso della vittoria (Di martedì 8 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata! TOP SCORER – Khimki: Jerebko 20; Milano: Shields 26 VINCE Milano! Terza vittoria in trasferta in quest’Eurolega per l’Olimpia, superbo Shavon Shields, ma la chiude Punter con un paio di tocchi di brillantezza in questa partita a totale carattere offensivo. 93-102 Jerebko raccoglie il rimbalzo su errore di Shved e segna. 91-102 2/2 Jerebko. Penetrazione di Jerebko, fallo di Hines che lo manda in lunetta a 16?1 dal termine. 89-102 LA CHIUDE Punter! Da otto metri abbondanti! 89-99 1/2 Jerebko, rimessa ... Leggi su oasport (Di martedì 8 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata! TOP SCORER –: Jerebko 20;26 VINCE! Terzain trasferta in quest’per l’, superbo Shavon, ma la chiudecon un paio di tocchi di brillantezza in questa partita a totale carattere offensivo. 93-102 Jerebko raccoglie il rimbalzo su errore di Shved e segna. 91-102 2/2 Jerebko. Penetrazione di Jerebko, fallo di Hines che lo manda in lunetta a 16?1 dal termine. 89-102 LA CHIUDE! Da otto metri abbondanti! 89-99 1/2 Jerebko, rimessa ...

