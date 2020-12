LIVE Khimki Mosca-Olimpia Milano 77-89, Eurolega basket in DIRETTA: Shields fa scappare di nuovo gli ospiti a 5? dalla fine (Di martedì 8 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 82-93 Alley opp (o meglio, suo parente) Punter-LeDay! 82-91 2/2 Shved. Shved finisce sul mismatch contro Hines, il tentativo di stoppata è falloso: liberi. 80-91 dalla media Punter! 3’13” alla fine. 80-89 Ancora Timma da tre, terza tripla della serata per lui. Primo tiro della serata sbagliato da Shields, è una tripla dall’angolo. Momento storico nella storia della partita. 77-89 Delaney per LeDay, arriva la schiacciata! 77-87 Palleggio arresto e tiro da vicino al pitturato di McCollum. 5? alla fine e poco più. 75-87 ANCORA Shields! Recupero con appoggio al vetro, 6’10” alla fine e 27 per lui con annesso time out. 75-85 Shields ancora una volta è dominante! Sale a quota 24! 75-83 Cambio di mano ... Leggi su oasport (Di martedì 8 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA82-93 Alley opp (o meglio, suo parente) Punter-LeDay! 82-91 2/2 Shved. Shved finisce sul mismatch contro Hines, il tentativo di stoppata è falloso: liberi. 80-91media Punter! 3’13” alla. 80-89 Ancora Timma da tre, terza tripla della serata per lui. Primo tiro della serata sbagliato da, è una tripla dall’angolo. Momento storico nella storia della partita. 77-89 Delaney per LeDay, arriva la schiacciata! 77-87 Palleggio arresto e tiro da vicino al pitturato di McCollum. 5? allae poco più. 75-87 ANCORA! Recupero con appoggio al vetro, 6’10” allae 27 per lui con annesso time out. 75-85ancora una volta è dominante! Sale a quota 24! 75-83 Cambio di mano ...

