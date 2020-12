LIVE Khimki Mosca-Olimpia Milano 56-64, Eurolega basket in DIRETTA: LeDay protagonista nella prima metà di terzo quarto (Di martedì 8 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 63-70 Splendido uso del piede perno di HInes! 63-68 Shved segna il libero del tecnico. Fallo tecnico per flopping contro Malcolm Delaney, che ha accentuato eccessivamente la caduta nel tentativo vano di prendere fallo da McCollum. 62-68 Tripla di Shved da distanza siderale. 59-68 2/2 Punter. Punter guadagna due liberi col fallo di Jovic a bonus già esaurito del Khimki con 3’49” da giocare nel terzo quarto. 59-66 Pentrazione vincente per Delaney! 59-64 Tripla di Jerebko dal mezzo angolo. E arriva il time out del Khimki con 5’31” da giocare nel terzo quarto. 56-64 Con la stessa arma, Zach LeDay! 56-61 Linea di fondo di Karasev per Jerebko che scocca la tripla dall’angolo. 53-61 LA SCHIACCIATA DI ... Leggi su oasport (Di martedì 8 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA63-70 Splendido uso del piede perno di HInes! 63-68 Shved segna il libero del tecnico. Fallo tecnico per flopping contro Malcolm Delaney, che ha accentuato eccessivamente la caduta nel tentativo vano di prendere fallo da McCollum. 62-68 Tripla di Shved da distanza siderale. 59-68 2/2 Punter. Punter guadagna due liberi col fallo di Jovic a bonus già esaurito delcon 3’49” da giocare nel. 59-66 Pentrazione vincente per Delaney! 59-64 Tripla di Jerebko dal mezzo angolo. E arriva il time out delcon 5’31” da giocare nel. 56-64 Con la stessa arma, Zach! 56-61 Linea di fondo di Karasev per Jerebko che scocca la tripla dall’angolo. 53-61 LA SCHIACCIATA DI ...

