LIVE Khimki Mosca-Olimpia Milano 31-39, Eurolega basket in DIRETTA: ottimi primi 15 minuti per gli ospiti (Di martedì 8 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 33-39 Shved cadendo indietro realizza dalla media, time out Milano. 31-39 Jovic serve Mickey perso dalla difesa milanese, schiacciata. Gran stoppata di McCollum su Tarczewski, senza temere il mismatch. 29-39 Booker raccoglie la stoppata poderosa di Tarczewski su Mickey e segna. 27-39 2/2 Hines. Hines va a prendersi altri due liberi contro Mickey che lo sta soffrendo tantissimo. 27-37 Mickey perso dalla difesa milanese, appoggio facile al vetro. 25-37 SHIELDS! Arriva a quota 12 con una bellissima lacrima al limite dei 24! 0/2 Hines. Meravigliosa circolazione di Milano, che si chiude con Roll per Hines sul quale frana addosso Mickey: liberi con 2? giocati in questo secondo quarto. 25-35 Penetrazione dalla linea di fondo di McCollum. 23-35 HINES CON LA SCHIACCIATA! Mickey se lo ... Leggi su oasport (Di martedì 8 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA33-39 Shved cadendo indietro realizza dalla media, time out. 31-39 Jovic serve Mickey perso dalla difesa milanese, schiacciata. Gran stoppata di McCollum su Tarczewski, senza temere il mismatch. 29-39 Booker raccoglie la stoppata poderosa di Tarczewski su Mickey e segna. 27-39 2/2 Hines. Hines va a prendersi altri due liberi contro Mickey che lo sta soffrendo tantissimo. 27-37 Mickey perso dalla difesa milanese, appoggio facile al vetro. 25-37 SHIELDS! Arriva a quota 12 con una bellissima lacrima al limite dei 24! 0/2 Hines. Meravigliosa circolazione di, che si chiude con Roll per Hines sul quale frana addosso Mickey: liberi con 2? giocati in questo secondo quarto. 25-35 Penetrazione dalla linea di fondo di McCollum. 23-35 HINES CON LA SCHIACCIATA! Mickey se lo ...

zazoomblog : LIVE Khimki Mosca-Olimpia Milano Eurolega basket in DIRETTA: Messina in Russia a caccia di un successo importante -… - OA_Sport : LIVE Khimki Mosca-Olimpia Milano, Eurolega basket in DIRETTA: Messina in Russia a caccia di un successo importante - fabiocavagnera : Mentre Bologna è travolta dal caos, quel che conta è l’EuroLeague. Khimki vs Olimpia Milano con palla a due alle, i… - OlimpiaMiNews : Mentre Bologna è travolta dal caos, quel che conta è l’EuroLeague. Khimki vs Olimpia Milano con palla a due alle, i… - AlessandroMagg4 : Mentre Bologna è travolta dal caos, quel che conta è l’EuroLeague. Khimki vs Olimpia Milano con palla a due alle, i… -