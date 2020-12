LIVE Fortitudo Bologna-Bilbao 64-69, Champions League basket in DIRETTA: gli emiliani sbagliano troppo, Bilbao vince (Di martedì 8 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per aver seguito con noi la DIRETTA di questa sfida di Champions League di basket e buona serata! vince, dunque, Bilbao contro la Fortitudo Bologna nel match valido per la terza giornata della Champions League di basket. 64-69 Canestro di Happ allo scadere, ma è troppo tardi per una brutta Fortitudo Bologna 62-69 Canestro di Miniotas 62-67 Due su due di Hakanson a 14 dalla fine, Bilbao a un passo dalla vittoria 62-65 Due su due di Hakanson su fallo antisportivo di Fletcher 62-63 Canestro di Happ a 17 secondi ... Leggi su oasport (Di martedì 8 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per aver seguito con noi ladi questa sfida didie buona serata!, dunque,contro lanel match valido per la terza giornata delladi. 64-69 Canestro di Happ allo scadere, ma ètardi per una brutta62-69 Canestro di Miniotas 62-67 Due su due di Hakanson a 14 dalla fine,a un passo dalla vittoria 62-65 Due su due di Hakanson su fallo antisportivo di Fletcher 62-63 Canestro di Happ a 17 secondi ...

