LIVE Fortitudo Bologna-Bilbao 6-6, Champions League basket in DIRETTA: grande equilibrio, ma pochi punti (Di martedì 8 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-8 Due su due per Pietro Aradori dalla lunetta e primo allungo per Bologna 10-8 Ancora Happ per la Fortitudo 8-8 Canestro di Jaroslaw Zyskowski 8-6 Canestro di Ethan Happ 6-6 Risponde colpo su colpo il Bilbao e va a canestro con Regimantas Miniotas 6-4 Canestro di Wesley Saunders e nuovo vantaggio per Bologna 4-4 Canestro Jaylon Brown 4-2 Una su due dalla lunetta per Todd Withers 3-2 Risponde Felipe Dos Anjos per gli spagnoli 3-0 Primi punti di Matteo Fantinelli con una bella tripla 20.25 Tutto pronto all’Unipol Arena per la palla a due. 20.20 Questo avvio di stagione ha visto la Fortitudo con un record di 4 vinte e 12 perse, ma tre vittorie sono arrivate in Supercoppa, ormai nel lontano settembre. 20.15 La ... Leggi su oasport (Di martedì 8 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12-8 Due su due per Pietro Aradori dalla lunetta e primo allungo per10-8 Ancora Happ per la8-8 Canestro di Jaroslaw Zyskowski 8-6 Canestro di Ethan Happ 6-6 Risponde colpo su colpo ile va a canestro con Regimantas Miniotas 6-4 Canestro di Wesley Saunders e nuovo vantaggio per4-4 Canestro Jaylon Brown 4-2 Una su due dalla lunetta per Todd Withers 3-2 Risponde Felipe Dos Anjos per gli spagnoli 3-0 Primidi Matteo Fantinelli con una bella tripla 20.25 Tutto pronto all’Unipol Arena per la palla a due. 20.20 Questo avvio di stagione ha visto lacon un record di 4 vinte e 12 perse, ma tre vittorie sono arrivate in Supercoppa, ormai nel lontano settembre. 20.15 La ...

