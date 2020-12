LIVE Fortitudo Bologna-Bilbao 43-41, Champions League basket in DIRETTA: tanti errori, gli spagnoli tornano sotto (Di martedì 8 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46-48 Sorpasso Bilbao con Felipe Dos Anjos 46-46 Ancora un fallo di Bologna e uno su due di Jaroslaw Zyskowski 46-45 Due su due ai liberi per Felipe Dos Anjos 46-43 Si sblocca Bologna con la tripla di Pietro Aradori! 43-43 Due su due per Zyskowski e pareggio 43-41 Canestro di Rousselle e Bilbao di nuovo a -2 43-39 Uno su due ai liberi per Felipe Dos Anjos, Fortitudo troppo fallosa in questo momento 43-38 Due su due di Jaroslaw Zyskowski 43-36 Uno su due dalla lunetta per Brown 43-35 Si sblocca la Fortitudo con Ethan Happ e primi punti della ripresa dopo 150 secondi 41-35 Quasi due minuti nella ripresa e ancora nessun canestro all’Unipol Arena 41-35 Canestro di Hakanson e si chiude il primo tempo 41-33 Tripla ... Leggi su oasport (Di martedì 8 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA46-48 Sorpassocon Felipe Dos Anjos 46-46 Ancora un fallo die uno su due di Jaroslaw Zyskowski 46-45 Due su due ai liberi per Felipe Dos Anjos 46-43 Si sbloccacon la tripla di Pietro Aradori! 43-43 Due su due per Zyskowski e pareggio 43-41 Canestro di Rousselle edi nuovo a -2 43-39 Uno su due ai liberi per Felipe Dos Anjos,troppo fallosa in questo momento 43-38 Due su due di Jaroslaw Zyskowski 43-36 Uno su due dalla lunetta per Brown 43-35 Si sblocca lacon Ethan Happ e primi punti della ripresa dopo 150 secondi 41-35 Quasi due minuti nella ripresa e ancora nessun canestro all’Unipol Arena 41-35 Canestro di Hakanson e si chiude il primo tempo 41-33 Tripla ...

