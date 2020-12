LIVE Fortitudo Bologna-Bilbao 41-35, Champions League basket in DIRETTA: Happ spinge e gli emiliani chiudono il primo tempo avanti (Di martedì 8 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 41-35 Canestro di Hakanson e si chiude il primo tempo 41-33 Tripla di Pietro Aradori e Fortitudo a +8! 38-33 Canestro di Happ a un minuto dall’intervallo 36-33 Canestro di Aradori 34-33 Due su due ai liberi per Rousselle 34-31 Rimbalzo e canestro per Dos Anjos 34-29 Canestro di Saunders e Fortitudo che torna a +5 32-29 Uno su due dalla lunetta per Zyskowski 32-28 Ancora Ethan Happ a canestro 30-28 Schiacciata di Felipe Dos Anjos e spagnoli che non lasciano allungare 30-26 Uno su due ai liberi per Happ 29-26 Schiacciata di Wesley Saunders 27-26 Tripla di Jaylon Brown! 27-23 Canestro di Mancinelli 25-23 Reagisce Bilbao con Huskic 25-21 Palla rubata e canestro di Gherardo ... Leggi su oasport (Di martedì 8 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA41-35 Canestro di Hakanson e si chiude il41-33 Tripla di Pietro Aradori ea +8! 38-33 Canestro dia un minuto dall’intervallo 36-33 Canestro di Aradori 34-33 Due su due ai liberi per Rousselle 34-31 Rimbalzo e canestro per Dos Anjos 34-29 Canestro di Saunders eche torna a +5 32-29 Uno su due dalla lunetta per Zyskowski 32-28 Ancora Ethana canestro 30-28 Schiacciata di Felipe Dos Anjos e spagnoli che non lasciano allungare 30-26 Uno su due ai liberi per29-26 Schiacciata di Wesley Saunders 27-26 Tripla di Jaylon Brown! 27-23 Canestro di Mancinelli 25-23 Reagiscecon Huskic 25-21 Palla rubata e canestro di Gherardo ...

