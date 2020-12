LIVE Fortitudo Bologna-Bilbao 18-15, Champions League basket in DIRETTA: si alza il ritmo all’Unipol Arena (Di martedì 8 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-21 Sorpasso Bilbao con il canestro di Goran Huskic 20-19 Canestro di Alex Reyes 20-17 Risponde Saunders per Bologna 18-17 È Miniotas a mettere i primi punti del secondo quarto 18-15 Manca la tripla Gherardo Sabatini e si va al primo stop con la Fortitudo a +3 18-15 Canestro di Miniotas 18-13 È ancora Tote ad allungare per Bologna 16-13 Tripla di Jovan Kljajic e spagnoli di nuovo vicini nel punteggio 16-10 Si sblocca Bilbao e segna con Goran Huskic 16-8 Canestro di Leonardo Tote e Fortitudo a +8! Tote, poi, sbaglia il libero aggiuntivo 14-8 Altri due liberi, questa volta di Happ 12-8 Due su due per Pietro Aradori dalla lunetta e primo allungo per Bologna 10-8 Ancora Happ per la ... Leggi su oasport (Di martedì 8 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20-21 Sorpassocon il canestro di Goran Huskic 20-19 Canestro di Alex Reyes 20-17 Risponde Saunders per18-17 È Miniotas a mettere i primi punti del secondo quarto 18-15 Manca la tripla Gherardo Sabatini e si va al primo stop con laa +3 18-15 Canestro di Miniotas 18-13 È ancora Tote ad allungare per16-13 Tripla di Jovan Kljajic e spagnoli di nuovo vicini nel punteggio 16-10 Si sbloccae segna con Goran Huskic 16-8 Canestro di Leonardo Tote ea +8! Tote, poi, sbaglia il libero aggiuntivo 14-8 Altri due liberi, questa volta di Happ 12-8 Due su due per Pietro Aradori dalla lunetta e primo allungo per10-8 Ancora Happ per la ...

