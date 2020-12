LIVE Fortitudo Bologna-Bilbao 0-0, Champions League basket in DIRETTA: pronti alla palla a due! (Di martedì 8 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Risponde Felipe Dos Anjos per gli spagnoli 3-0 Primi punti di Matteo Fantinelli con una bella tripla 20.25 Tutto pronto all’Unipol Arena per la palla a due. 20.20 Questo avvio di stagione ha visto la Fortitudo con un record di 4 vinte e 12 perse, ma tre vittorie sono arrivate in Supercoppa, ormai nel lontano settembre. 20.15 La Fortitudo Bologna ha esonerato Meo Sacchetti due giorni fa, dopo il ko con Brescia che ha confermato l’ultimo posto in Serie A per gli emiliani. Sulla panchina, dunque, il vice Stefano Comuzzo. 20.10 Esordio perdente anche per gli spagnoli, che sono a zero vinte e due perse dopo i ko con Karsiyaka e Bamberg. 20.05 La Fortitudo arriva all’appuntamento dopo la netta sconfitta all’esordio contro il ... Leggi su oasport (Di martedì 8 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2 Risponde Felipe Dos Anjos per gli spagnoli 3-0 Primi punti di Matteo Fantinelli con una bella tripla 20.25 Tutto pronto all’Unipol Arena per la pa due. 20.20 Questo avvio di stagione ha visto lacon un record di 4 vinte e 12 perse, ma tre vittorie sono arrivate in Supercoppa, ormai nel lontano settembre. 20.15 Laha esonerato Meo Sacchetti due giorni fa, dopo il ko con Brescia che ha confermato l’ultimo posto in Serie A per gli emiliani. Sulla panchina, dunque, il vice Stefano Comuzzo. 20.10 Esordio perdente anche per gli spagnoli, che sono a zero vinte e due perse dopo i ko con Karsiyaka e Bamberg. 20.05 Laarriva all’appuntamento dopo la netta sconfitta all’esordio contro il ...

