LIVE Conegliano-Calcit Kamnik 3-0, Champions League volley in DIRETTA. Tutto facile per le venete al debutto! (Di martedì 8 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Esordio vincente di Conegliano, strapazzato il Calcit Kamnik 19.18: Questa sera alle 20.30 la sfida tra Fenerbahce e Nante. Domani alle 17.30 appuntamento con la DIRETTA LIVE di Conegliano-Nantes. Grazie per averci seguito e buona serata 19.17: In casa Conegliano 23 punti per Gicquel, autentica mattatrice dell’incontro, 9 punti a testa per Fahr e una fallosa Adams. In casa Kamnik Zatkovic a quota 9 punti 19.16: Conegliano si è imposto in 75? con il punteggio di 3-0: 25-18, 25-17, 25-15 19.15: Missione compiuta per la Imoco Carraro Conegliano che vince 3-0 la sfida contro il Calcit Kamnik lasciando in panchina ... Leggi su oasport (Di martedì 8 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAEsordio vincente di, strapazzato il19.18: Questa sera alle 20.30 la sfida tra Fenerbahce e Nante. Domani alle 17.30 appuntamento con ladi-Nantes. Grazie per averci seguito e buona serata 19.17: In casa23 punti per Gicquel, autentica mattatrice dell’incontro, 9 punti a testa per Fahr e una fallosa Adams. In casaZatkovic a quota 9 punti 19.16:si è imposto in 75? con il punteggio di 3-0: 25-18, 25-17, 25-15 19.15: Missione compiuta per la Imoco Carraroche vince 3-0 la sfida contro illasciando in panchina ...

Volleyball_it : Champions League F.: Calcit Volley Kamnik vs. A. Carraro Imoco Conegliano 0-3 - rivediamola… - SSportNetwork : #Volley #ChampionsLeague #Donne Prima vittoria di #Conegliano, che strapazza le slovene del #CalcitKamnik 3-0! #live - zazoomblog : LIVE Conegliano-Calcit Kamnik 2-0 Champions League volley in DIRETTA: tutto facile per le venete nel secondo set: 2… - JeJcoach75 : RT @Volleyball_it: Champions League F.: Live streaming, Calcit Volley Kamnik vs. A. Carraro Imoco Conegliano 0-2 - tendinito : RT @Volleyball_it: Champions League F.: Live streaming, Calcit Volley Kamnik vs. A. Carraro Imoco Conegliano 0-1 -