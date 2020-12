LIVE Civitanova-Perugia 2-1, Champions League volley in DIRETTA: la Lube si riporta avanti (Di martedì 8 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-2 MUROOOOOOOOO! SIMOOOOOON! Stampato Leon! Allungo della Lube! Heynen chiama subito il time-out. 4-2 Solè attacca in rete il primo tempo. Subito il break di Civitanova. Confermata la palla out, si riparte dal 3-2 per Civitanova. 3-2 Fuori l’attacco di Leon in diagonale, ma Heynen chiama il video-check. 2-2 Mani fuori di Leal. 1-2 MUROOOOOO! Leon stampa la pipe di Juantorena. 1-1 Leon si ridesta con un bel diagonale. 1-0 Errore al servizio di Plotnytskyi. INIZIA IL QUARTO SET. Civitanova-Perugia 2-1. La Lube ha vinto il terzo set, marchigiani decisamente più reattivi nel terzo set di questo derby italiano di Champions League. 25-20 Pipe perfetta di Leal. ... Leggi su oasport (Di martedì 8 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-2 MUROOOOOOOOO! SIMOOOOOON! Stampato Leon! Allungo della! Heynen chiama subito il time-out. 4-2 Solè attacca in rete il primo tempo. Subito il break di. Confermata la palla out, si riparte dal 3-2 per. 3-2 Fuori l’attacco di Leon in diagonale, ma Heynen chiama il video-check. 2-2 Mani fuori di Leal. 1-2 MUROOOOOO! Leon stampa la pipe di Juantorena. 1-1 Leon si ridesta con un bel diagonale. 1-0 Errore al servizio di Plotnytskyi. INIZIA IL QUARTO SET.2-1. Laha vinto il terzo set, marchigiani decisamente più reattivi nel terzo set di questo derby italiano di. 25-20 Pipe perfetta di Leal. ...

OA_Sport : LIVE Civitanova-Perugia, Champions League volley in DIRETTA: derby italiano rovente, sfida tra corazzate - zazoomblog : LIVE Civitanova-Perugia Champions League volley in DIRETTA: subito un derby cruciale per la qualificazione -… - sportli26181512 : La Champions maschile e femminile LIVE su Sky: Tra le grandi d’Europa anche 8 squadre italiane, fra uomini e donne.… - Volleyball_it : Superlega: Recupero 9. giornata. Ore 18 live streaming Civitanova - Cisterna -