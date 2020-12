LIVE Civitanova-Perugia 1-1, Champions League volley in DIRETTA: 13-10, la Lube cerca l’allungo nel terzo set (Di martedì 8 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14-11 Juantorena si riscatta subito con una pipe spettacolare. 13-11 Perugia si salva sulla pipe di Juantorena, il pallone si impenna e Leon piazza giù un mega missile! 13-10 Pipe di Plotnytskyi. 13-9 ACEEEEEEEEE! Rychlickiiii! Civitanova ora è in totale controllo, allungo sul +4. 12-9 Leal spizzica il pallone a filo asta e supera la rete con lentezza, punto della Lube. 11-9 Parallela di Ter Horst, indubbiamente il migliore tra le fila di Perugia. 11-8 ACEEEEEEEEEEEE! Anzaniiiiii! Missile potentissimo dai nove metri! Heynen chiama time-out, Civitanova tenta l’allungo. 10-8 Spettacolare mani-out di Leal. Civitanova conferma il break e in questo frangente sembra più pimpante. 9-8 Plotnytskyi ... Leggi su oasport (Di martedì 8 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14-11 Juantorena si riscatta subito con una pipe spettacolare. 13-11si salva sulla pipe di Juantorena, il pallone si impenna e Leon piazza giù un mega missile! 13-10 Pipe di Plotnytskyi. 13-9 ACEEEEEEEEE! Rychlickiiii!ora è in totale controllo, allungo sul +4. 12-9 Leal spizzica il pallone a filo asta e supera la rete con lentezza, punto della. 11-9 Parallela di Ter Horst, indubbiamente il migliore tra le fila di. 11-8 ACEEEEEEEEEEEE! Anzaniiiiii! Missile potentissimo dai nove metri! Heynen chiama time-out,tenta. 10-8 Spettacolare mani-out di Leal.conferma il break e in questo frangente sembra più pimpante. 9-8 Plotnytskyi ...

OA_Sport : LIVE Civitanova-Perugia, Champions League volley in DIRETTA: derby italiano rovente, sfida tra corazzate - zazoomblog : LIVE Civitanova-Perugia Champions League volley in DIRETTA: subito un derby cruciale per la qualificazione -… - sportli26181512 : La Champions maschile e femminile LIVE su Sky: Tra le grandi d’Europa anche 8 squadre italiane, fra uomini e donne.… - Volleyball_it : Superlega: Recupero 9. giornata. Ore 18 live streaming Civitanova - Cisterna -