LIVE Barcellona-Juventus 0-3 | Champions League in DIRETTA | Ronaldo e Buffon trascinano i bianconeri! Madama sbanca il Camp Nou e conquista il girone Pagelle e highlights

Leggi su oasport

(Di martedì 8 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE SECONDO TEMPO 94? FINISCE QUI! IMPRESA DELLAALNOU! 91? Fuori un immenso CR7, dentro Federico Chiesa. 90? 4 minuti di recupero. 89? ANCORASU MESSI! Grande parata sul bolide del diez. 88? Lanon fa accedere i blaugrana in area: primo posto sempre più vicino. 86? Dentro Bernardeschi e Dybala per i due migliori ino: Cuadrado e Morata. 85? Altro tiro a giro di Messi con il mancino: accompagna. 83? Dentro Mingueza, fuori Araujo: cambio in difesa per Koeman. 82? Incredibile giocata di: il portoghese rientra in fase difensiva rubando palla a Messi. 81? Ancora Pjanic a giro: destro che lascia a desiderare. 78? Bruttissima caduta di Araujo in uno ...