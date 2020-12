LIVE Barcellona-Juventus 0-3, Champions League in DIRETTA: doppietta di Cristiano Ronaldo al Camp Nou! Altro rigore del portoghese (Di martedì 8 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 54? Ammonito anche Morata: tanti cartellini sin qui. 53? Perfetto il portoghese con il destro ma Barcellona irriconoscibile: la Juventus attualmente è al primo posto. 52? TRIS DELLA Juventus! doppietta DI CR7 AL Camp NOU 51? CALCIO DI rigore PER LA Juventus! Lenglet ricordiamo è già ammonito ma non viene espulso. 50? L’arbitro va al VAR: check sacrosanto. 49? PARATA MOSTRUOSA DI TER STEGEN! Ramsey prova il sinistro da dentro l’area ma Altro colpo di mano di Lenglet come nel primo tempo su colpo di testa di Araujo per antecipare CR7. 48? MESSI CON IL SINISTRO! Mancino centrale dal limite dell’area. 46? Si riparte a Barcellona! Dentro ... Leggi su oasport (Di martedì 8 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA54? Ammonito anche Morata: tanti cartellini sin qui. 53? Perfetto ilcon il destro mairriconoscibile: laattualmente è al primo posto. 52? TRIS DELLADI CR7 ALNOU 51? CALCIO DIPER LA! Lenglet ricordiamo è già ammonito ma non viene espulso. 50? L’arbitro va al VAR: check sacrosanto. 49? PARATA MOSTRUOSA DI TER STEGEN! Ramsey prova il sinistro da dentro l’area macolpo di mano di Lenglet come nel primo tempo su colpo di testa di Araujo per antecipare CR7. 48? MESSI CON IL SINISTRO! Mancino centrale dal limite dell’area. 46? Si riparte a! Dentro ...

