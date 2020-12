LIVE Barcellona-Juventus 0-2, Champions League in DIRETTA: si riparte al Camp Nou! (Di martedì 8 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46? Si riparte a Barcellona! INIZIO SECONDO TEMPO 21.50 La Juventus domina al Camp Nou i primi 20 minuti e conclude la prima frazione in vantaggio per 2-0 grazie ai gol di Ronaldo e McKennie. I bianconeri hanno attaccato costantemente nonostante un Barcellona pericoloso, soprattutto nel finale con Lionel Messi. FINE PRIMO TEMPO 47? Finisce qui la prima frazione. Juventus in vantaggio al Camp Nou. 46? MESSI A TERRA! L’argentino scambia in area e viene atterrato da McKennie: non protesta il #10. 45? 2 minuti di recupero. 43? Chance sprecata dei padroni di casa: Pedri danza sulla sinistra, cross dentro ma né Messi né Pjanic riescono a tirare. 42? Ultimi minuti di una prima frazione molto ... Leggi su oasport (Di martedì 8 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA46? Si! INIZIO SECONDO TEMPO 21.50 Ladomina alNou i primi 20 minuti e conclude la prima frazione in vantaggio per 2-0 grazie ai gol di Ronaldo e McKennie. I bianconeri hanno attaccato costantemente nonostante unpericoloso, soprattutto nel finale con Lionel Messi. FINE PRIMO TEMPO 47? Finisce qui la prima frazione.in vantaggio alNou. 46? MESSI A TERRA! L’argentino scambia in area e viene atterrato da McKennie: non protesta il #10. 45? 2 minuti di recupero. 43? Chance sprecata dei padroni di casa: Pedri danza sulla sinistra, cross dentro ma né Messi né Pjanic riescono a tirare. 42? Ultimi minuti di una prima frazione molto ...

