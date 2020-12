LIVE Barcellona-Juventus 0-2 | Champions League in DIRETTA | McKennie a volo! Raddoppio bianconero al Camp Nou

(Di martedì 8 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25? MORATA SFIORA IL TRIS! Destro a giro di poco alto. 24? PROTESTE! I bianconeri reclamano per un rigore sul colpo di petto di CR7 e la deviazione forse di mano di Pjanic. 22? CHE PARATA DI BUFFON SU MESSI! Che sinistro radente del 10 argentino. 21? Lo statunitense segna un altro gol dopo quello con il Torino: centro a volo da dentro l’area su assist di Cuadrado. Errore difensivo con i centrali che hanno seguito CR7 che si stava accentrando. 20?SHOW A! 2-0ALNOU 19? Una prova della confusione catalana: perdita di tempo per la rimessa laterale e cambio battuta. 17? I blaugrana sono molto statici sin qui: forse sono stati sorpresi dall’avvio offensivo avversario. 14? Implacabile il ...

juventusfc : ?? Qui Camp Nou ?? Sta per iniziare la conferenza stampa di @Pirlo_official e @bonucci_leo19 ?? LIVE (e on demand)… - juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister @Pirlo_official e di @bonucci_leo19 pre #BarçaJuve ?? ?? LIVE su @JuventusTV ??… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «E' un periodo dove tante grandi fanno fatica. E' normale, i grandi giocatori hanno avuto poco… - TodoBlauGrana : 20' Raddoppio della Juventus #BarcaJuve #FCBJUV #UCL - ilbianconerocom : Barcellona-Juve, la MOVIOLA LIVE: Ronaldo, il rigore c'è! -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Barcellona

Messi e Ronaldo sono già qualificati per gli ottavi di finale, ma quando sono uno di fronte all'altro non può essere mai una partita qualsiasi. Barcellona e Juventus si ...Messi e Ronaldo sono già qualificati per gli ottavi di finale, ma quando sono uno di fronte all'altro non può essere mai una partita qualsiasi. Barcellona e Juventus si ...