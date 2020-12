LIVE Barcellona-Juventus 0-2, Champions League in DIRETTA: bianconeri in controllo! Messi pericoloso (Di martedì 8 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46? Messi A TERRA! L’argentino scambia in area e viene atterrato da McKennie: non protesta il #10. 45? 2 minuti di recupero. 43? Chance sprecata dei padroni di casa: Pedri danza sulla sinistra, cross dentro ma né Messi né Pjanic riescono a tirare. 42? Ultimi minuti di una prima frazione molto divertente. 39? Araujo riesce a salvare tutto su Morata in contropiede nel 1vs1. 37? Meglio i bianconeri rispetto alle ultime uscite ma il Barcellona prova a sfondare il muro bianconero. 35? BUFFON SI SALVA! CHE BOLIDE DI Messi! Jordi Alba scambia con la Pulce ma il sinistro è centrale. 34? Il Barcellona prova a crescere ma la Juventus tiene in fase difensiva. 31? Ammonito anche Lenglet per una spinta a ... Leggi su oasport (Di martedì 8 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA46?A TERRA! L’argentino scambia in area e viene atterrato da McKennie: non protesta il #10. 45? 2 minuti di recupero. 43? Chance sprecata dei padroni di casa: Pedri danza sulla sinistra, cross dentro ma néné Pjanic riescono a tirare. 42? Ultimi minuti di una prima frazione molto divertente. 39? Araujo riesce a salvare tutto su Morata in contropiede nel 1vs1. 37? Meglio irispetto alle ultime uscite ma ilprova a sfondare il muro bianconero. 35? BUFFON SI SALVA! CHE BOLIDE DI! Jordi Alba scambia con la Pulce ma il sinistro è centrale. 34? Ilprova a crescere ma latiene in fase difensiva. 31? Ammonito anche Lenglet per una spinta a ...

