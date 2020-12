LIVE Barcellona-Juventus 0-1 | Champions League in DIRETTA | Ronaldo sblocca la gara su rigore!

Leggi su oasport

14? Implacabile il portoghese dal dischetto: 751 reti in carriera, primo gol incontro i blaugrana. 13? CR7 NON SBAGLIA! RIGORE CENTRALE E 1-0! 12? CALCIO DI RIGORE PR LA JUVE! FALLO DI ARAUJO SU CR7. Un po' generoso forse. 9? DANILO CHE BOTTA!stoppa il pallone dentro l'area e scarica ma il tiro del brasiliano è largo. 8? ECCO IL PRIMO TIRO!riceve dal recupero di McKennie ma il destro di punta è centrale. 6? Barça molto schiacciato in questo avvio. 4? Buon inizio didei bianconeri: pressing alto della. 1? Si comincia al Camp Nou! Batte il Barça: si abbracciano Messi e CR7. INIZIO PRIMO TEMPO 20.57 Squadre in campo! 20.56 Stasera giocheranno anche Dinamo Kiev e ...