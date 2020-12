LIVE Barcellona-Juventus 0-0 | Champions League in DIRETTA | si comincia al Camp Nou!

Leggi su oasport

(Di martedì 8 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4? Buon inizio di gara dei bianconeri: pressing alto della. 1? SialBatte il Barça: si abbracciano Messi e CR7. INIZIO PRIMO TEMPO 20.57 Squadre ino! 20.56 Stasera giocheranno anche Dinamo Kiev e Ferencvaros: chi vince vola in Europa: al momento, per la differenza reti, ci andrebbero gli ucraini. 20.54 Il tedesco Tobias Stieler è l’arbitro designato per: il classe 1981 ha arbitrato i bianconeri nel 2017 quando vinsero contro l’Olympiacos e nel 2018 contro lo Young Boys. 20.52 Tutto è pronto a: le squadre sono entrate negli spogliatoi. 20.50 Tornando alla Serie A,...