LIVE Barcellona-Juventus 0-0, Champions League in DIRETTA: sfida spettacolo al Camp Nou! (Di martedì 8 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.54 Il tedesco Tobias Stieler è l’arbitro designato per Barcellona-Juventus: il classe 1981 ha arbitrato i bianconeri nel 2017 quando vinsero contro l’Olympiacos e nel 2018 contro lo Young Boys. 20.52 Tutto è pronto a Barcellona: le squadre sono entrate negli spogliatoi. 20.50 Tornando alla Serie A, Juventus e Napoli attenderanno il nuovo ricorso azzurro per capire cosa accadrà: intanto la testa della classifica è occupata dal Milan con 26 punti e l’Inter al secondo posto con 21 punti. 20.48 La Lazio ha pareggiato per 2-2 contro il Club Brugge intanto e ha conquistato la qualificazione agli ottavi di finale al secondo posto dietro il Borussia Dortmund. 20.46 La Juventus in Campionato è quarta in classifica, ... Leggi su oasport (Di martedì 8 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.54 Il tedesco Tobias Stieler è l’arbitro designato per: il classe 1981 ha arbitrato i bianconeri nel 2017 quando vinsero contro l’Olympiacos e nel 2018 contro lo Young Boys. 20.52 Tutto è pronto a: le squadre sono entrate negli spogliatoi. 20.50 Tornando alla Serie A,e Napoli attenderanno il nuovo ricorso azzurro per capire cosa accadrà: intanto la testa della classifica è occupata dal Milan con 26 punti e l’Inter al secondo posto con 21 punti. 20.48 La Lazio ha pareggiato per 2-2 contro il Club Brugge intanto e ha conquistato la qualificazione agli ottavi di finale al secondo posto dietro il Borussia Dortmund. 20.46 Lainionato è quarta in classifica, ...

