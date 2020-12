Litoranea di Salerno | carabinieri sventano tentativo di furto

Leggi su anteprima24

(Di martedì 8 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIdella Compagnia deidi Battipaglia, guidati dal comandante Vitoantonio Sisto hanno arrestato un cittadino di 27 anni, residente in località Campolongo di origini marocchine, sorpreso a rubare in una villetta sullatra Pontecagnano e Battipaglia. Lo stesso è stato sorpreso dai militari durante un normale servizio di controllo teso proprio a scoraggiare atti di criminalità che si registrano con una certa frequenza sulla fasciaa sud del comune capoluogo, mentre dopo aver divelto una finestra tentava di entrare nell’abitazione. Si tratta di una delle villette a schiera di recente costruzione che, soltanto da pochi giorni, era stata arredata al fine di un eventuale affitto durante la stagione estiva per le vacanze. L'articolo proviene da ...