‘L’Isola dei Famosi’, un amatissimo naufrago è diventato papà: ecco il particolare nome scelto per la bimba (Di martedì 8 dicembre 2020) Ricorderete tutti uno dei naugraghi più apprezzati de L’Isola dei Famosi targata Mediaset: Brice Martinet. Il modello francese era approdato nel reality italiano e si era da subito contraddistinto per le sue buone maniere. Nella Playa Desnuda, in compagnia di una giovane Cecilia Rodriguez, Brice aveva sempre espresso il desiderio di diventare padre, ma di aver trovato difficoltà nel concepimento con sua moglie. A distanza di anni, a settembre, Brice aveva annunciato la lieta notizia: Elena Falbo era rimasta finalmente incinta. Ebbene, ieri pomeriggio il modello è intervenuto su Instagram per annunciare la nascita del bebè. Si tratta di una bambina, si chiama Téana (nome francese) ed ha stregato i suoi genitori, per stessa ammissione di Martinet: Chi non ha assistito ad un parto non può capire il valore della vita. La mamma è stata una vera guerriera, l’ostetrica ... Leggi su isaechia (Di martedì 8 dicembre 2020) Ricorderete tutti uno dei naugraghi più apprezzati de L’Isola dei Famosi targata Mediaset: Brice Martinet. Il modello francese era approdato nel reality italiano e si era da subito contraddistinto per le sue buone maniere. Nella Playa Desnuda, in compagnia di una giovane Cecilia Rodriguez, Brice aveva sempre espresso il desiderio di diventare padre, ma di aver trovato difficoltà nel concepimento con sua moglie. A distanza di anni, a settembre, Brice aveva annunciato la lieta notizia: Elena Falbo era rimasta finalmente incinta. Ebbene, ieri pomeriggio il modello è intervenuto su Instagram per annunciare la nascita del bebè. Si tratta di una bambina, si chiama Téana (francese) ed ha stregato i suoi genitori, per stessa ammissione di Martinet: Chi non ha assistito ad un parto non può capire il valore della vita. La mamma è stata una vera guerriera, l’ostetrica ...

